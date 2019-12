Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen presenteren Songfestival

Jan Smit leek vanaf het begin al favoriet voor de presentatieklus. De zanger is al sinds 2011 verbonden aan het liedjesspektakel als commentator en meldde zich vanaf begin al aan. De naam van Chantal Janzen werd in instantie nog ontkend, omdat ze in dienst is van RTL, maar werkgever Peter van der Vorst gaf eerder al aan haar te willen uitlenen.



Edsilia Rombley werd minder vaak genoemd als presentator, maar zij vertegenwoordigde Nederland al twee keer op het Songfestival. In 1998 eindigde ze op de vierde plek met Hemel en Aarde en in 2007 strandde ze in de halve finale met On top of the world. Ook gaf ze de punten vier jaar geleden in de omstreden scheurjurk van Trijntje Oosterhuis.



Opvallend is het ontbreken van de naam van Dionne Stax. Zij maakte de overstap van de NOS naar de AVROTROS, net nadat bekend werd dat Nederland het Songfestival mocht organiseren. Ze kreeg echter veel kritiek op haar presentatie tijdens het Gouden Televizierringgala.