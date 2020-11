Edsilia Rombley woest als man Berget Lewis 'lullig zangeresje' noemt in Wie het laatst lacht

In het eerste seizoen schakelde Edsilia (42) nog de hulp in van het grappenprogramma. Ze nam de nietsvermoedende Berget (49) in de maling door tijdens een autoritje te doen alsof ze compleet uit haar dak ging toen een automobilist zijn wagen midden op de weg parkeerde.

Op het hoogtepunt gebruikte Rombley zelfs een enorme kraanauto om het voertuig in de berm te gooien, met trillende handen bij een verbijsterde Lewis tot gevolg:

Wraak

Het was tijd voor wraak, dacht Lewis onlangs. Ze lokte Rombley en hun vriendin Avie naar de bezichtiging van een huis, waar de verborgen camera’s van SBS 6 vastlegden dat tegelijk ook twee andere geïnteresseerden kwamen kijken.



Rombley begon behoorlijk aan haar collega te twijfelen, die bereid was 800.000 euro neer te tellen voor een huis dat duidelijk niet bijzonder was. Toen Berget vervolgens vroeg of ze een tonnetje van haar kon lenen, wist ze helemaal niet wat ze hoorde.

Quote Zo iemand kan ik echt beuken Edsilia Rombley

En dat was pas het begin. Het andere geïnteresseerde ‘stel’, in werkelijkheid ingehuurde acteurs, bleek namelijk erg onbeschoft. De twee hadden hun zinnen gezet op het huis en wisten zeker dat Lewis, volgens de man ‘een lullig zangeresje’, het niet zou kunnen betalen. Bij die uitspraak begon het bloed van Rombley te koken.



,,Moet dat zo onbeleefd?’’ zei ze boos. ,,Je weet helemaal niks van haar. Dat is niet correct. Je kunt van iemand die je niet kent, niet zeggen: je kan het niet betalen. (...) Je kent niemand in deze kamer. Waarom een zangeresje? Met een -je?’’ Hoe hoog het zat, bleek wel toen Edsilia weer in de slaapkamer op de eerste verdieping was met haar vriendinnen. ,,Zo iemand kan ik echt beuken’’, brieste ze.

Schreeuw

Berget zelf bleef onverminderd enthousiast en dus trokken Edsilia en de andere vriendin zich terug in de badkamer voor crisisoverleg. Lewis riep hen al snel naar buiten, omdat ze in het raamkozijn voor het open venster was gaan zitten en het uitzicht zo mooi vond.



Het genot was van korte duur, want bij het verschijnen van Edsilia stortte Berget schreeuwend uit het raam.

Volledig scherm Edsilia schrok enorm toen Berget uit het raam viel. © SBS

Toen Rombley geschrokken naar beneden keek, zag ze het lachende gezicht van Wendy van Dijk, liggend op een enorm valkussen. De gevallen persoon bleek een stuntvrouw en Edsilia wist niet waar ze het zoeken moest toen Berget ineens achter haar stond.



Beseffend wat er was gebeurd, begon ze haar zelfs te slaan. ,,Ik werd gek jongen’’, zei ze, terwijl ze Wendy door elkaar schudde. ,,Ik denk: zij is gek geworden. Ik ben er zo ingetrapt. Zó erg.’’



De conclusie was duidelijk: ze staan gelijk.

