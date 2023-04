Edwin Evers maakt podcast met koning Willem-Alexander: ‘Het was heel relaxed’

Met videoEdwin Evers en koning Willem-Alexander lanceren een podcastserie ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van de vorst. In de podcast, genaamd Door de ogen van de Koning , blikken de twee in elke aflevering terug op een jaar, te beginnen bij 2013 en eindigend bij 2022 en de eerste maanden van 2023. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

De koning laat in een verklaring weten met veel plezier te hebben gewerkt aan de podcast. ,,Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan.”

Edwin Evers werd benaderd door de Rijksvoorlichtingsdienst met het idee om de podcast op te nemen, vertelt hij. ,,Ik was gelijk enthousiast en vereerd. Ik heb er dus ook niet zo lang over hoeven nadenken.” Zelf denkt Evers dat zijn naam is gevallen omdat hij de koning meerdere malen te gast heeft gehad in zijn radio-uitzendingen tijdens de Olympische Spelen. Die gesprekken waren volgens Evers altijd heel ontspannen.

Evers kreeg flink wat vrijheid wat betreft de invulling van de podcast, de enige ‘opdracht’ was om het écht over het koningschap te hebben. ,,Toen de koning 50 werd, ging zijn interview met Wilfried de Jong over hem als persoon, maar dit moest echt over het koningschap gaan. Verder had ik veel vrijheid.” De twee hebben samen ‘vier lange sessies’ gezeten. Volgens radio-dj waren de opnames van de podcast ‘heel relaxed’.

De podcast is opgenomen in de werkkamer van de koning in Paleis Huis ten Bosch. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdagochtend om 07.00 uur op de bekende podcast-platforms. Daarna verschijnt er wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering op hetzelfde tijdstip.

