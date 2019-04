Edwin Evers plotseling terug op de radio: ‘Dat smaakt naar meer!’

Luisteraars van Radio Veronica waren vanmiddag hoogstwaarschijnlijk met stomheid geslagen toen Edwin Evers onaangekondigd zijn comeback maakte in de ether. Het zal voor Evers als thuiskomen voelen, want hij maakt de show van vanmiddag met zijn voormalige sidekicks Niels van Baarlen, Henk Blok en Rick Romijn. Normaal gesproken is Wilfred Genee te horen tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Of Evers’ terugkeer een 1 april-grap is, is vooralsnog niet duidelijk. Zijn fans zijn in elk geval door het dolle heen.



‘Wat top dit’, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. ‘Edwin Evers NU op Veronica met zijn complete team!’ Een ander reageert: ‘Zit ik rustig te werken met VERONICA op de achtergrond aan... Hoor ik Edwin Evers en Frank de Boer.. Volume omhoog en als vanouds lachen gieren brullen. Goeie 1 april grap.’



Ruim twee decennia lang ging bij Evers thuis elke werkdag om 4 uur ’s ochtends de wekker. Om voldoende fit te zijn voor zijn succesvolle show Evers Staat Op kroop de koning van Radio 538 soms al vóór het achtuurjournaal onder de dekens. Toch begon zijn levensstijl hem na een tijdje tegen te staan. ,,Ik voelde dat ik klaar was voor een ander leven”, zei hij daarover eerder tegen deze site. Zijn laatste show op Radio 538 was afgelopen december.