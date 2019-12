Edwin Evers presenteert de Top 4000

Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis juryleden in We Want More

10:54 Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis worden juryleden in de nieuwe zangwedstrijd We Want More die SBS6 komend voorjaar uitzendt. De zender maakte vandaag deze eerste twee namen van de vijfkoppige jury bekend. Davina Michelle maakt in de show haar jurydebuut.