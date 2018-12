Edwin Evers werd ‘egoïstisch’ van bizar levensritme

Is dit ook de reden dat Evers geen vader is? Dat je een kind zo’n levensritme niet kan aandoen? ,,Zo denk ik niet. Het is een kwestie van organisatie. Het is net als met een huisdier. Als je daarvoor kiest, moet je er ook voor zorgen. Het is meer de vraag of ik mijn leven in dienst zou wíllen stellen van een kind. Van mij hoeft het niet per se. Het was ook nooit een serieuze optie.’’



De laatste Evers Staat Op is op vrijdag 21 december. Het hele interview is morgen te lezen in het magazine van deze krant.