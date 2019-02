Edwin Jonker, Edsilia Rombley en Martijn Krabbé in The Passion

Earth and Fire-toetsenist Gerard Koerts (71) overleden

23:36 Componist en producer Gerard Koerts is vandaag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat laten gitarist Hans Ziech en Koerts vrouw Ella weten. Ziech was in de jaren ‘70 en ‘80 met Koerts actief in de Haagse popgroep Earth and Fire.