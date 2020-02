Eefje de Visser en Radiohead schrijven geschiedenis: samen op één

De lp’s Bitterzoet van Eefje de Visser en OK Computer van Radiohead werden afgelopen week precies evenveel verkocht. Volgens een woordvoerder is dit niet eerder gebeurd als het gaat om de nummer 1-positie. ,,De lijst is gebaseerd op fysieke verkopen en vinyl wordt minder verkocht, dus dan krijg je eerder zo'n situatie”, legt een zegsman uit. ,,Ik sluit niet uit dat het vaker gaat voorkomen.”



In de lijst die is verspreid staat Eefje de Visser overigens op nummer één en Radiohead op twee. GfK besloot de volgorde alfabetisch te bepalen omdat een gedeelde eerste plaats in het systeem niet mogelijk was.