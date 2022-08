Een 3 voor VTBL: ‘De jaren 80 willen hun televisie-format terug’

Mariska Bauer herontdekt zichzelf na hersenin­farct: Mariska 2.0

Mariska Bauer heeft na het herseninfarct dat ze in januari van dit jaar kreeg ‘veel last van prikkels’. ‘Ik ben nog niet helemaal beter, dat word ik ook niet. Maar ik ga nu naar de nieuwe Mariska. Mariska 2.0!’, zegt Bauer in gesprek met VROUW magazine.

13 augustus