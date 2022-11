Een avondje Toppers is hét medicijn tegen chagrijn dit najaar

Tim Hofman: BNNVARA moet zorgen dat dit nooit meer gebeurt

Tim Hofman is ‘uiteraard ook geschrokken’ van het artikel waarin de Volkskrant het heeft over grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk. Dat schrijft de 34-jarige presentator op Instagram. ‘Dit is op alle vlakken buitensporig’, aldus Hofman, die zelf ook vaak te gast is geweest bij De Wereld Draait Door (DWDD). ‘De directie van BNNVARA moet zorgen dat dit nooit meer gebeurt.’

9:52