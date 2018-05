Een boom en boze buren, leuker wordt het niet op tv

Komieken Little Britain na slaande ruzie toch weer samen gezien

11:24 In Engeland gonst het sinds gisteren van de geruchten dat er heel misschien een hereniging aan zit te komen van het legendarische tv-duo David Walliams (46) en Matt Lucas (44). De twee komieken werden wereldberoemd met hun internationaal uitgezonden hitserie Little Britain maar kregen in 2011 tot grote teleurstelling van miljoenen fans slaande ruzie.