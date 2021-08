Een cokesnuivende Hugo de Jonge? Mag iedereen maar van alles roepen?

Galerij:

De echte quizfanaten is het misschien opgevallen. De slimste mens op NPO2 en Ik weet er alles van op RTL4 hadden deze week een bijna identieke galerijvraag over huizen. Beiden lieten toevalligerwijs - we vermoeden geen complot - foto’s zien van een badhuis en een warenhuis. Het bleek overigens een eitje voor Slimste Mens-kandidaat Joost Oomen. Hij had alle huizenvragen goed. Op de andere zender ging het iets moeizamer, maar daar kreeg deelnemer Frank hulp uit onverwachte hoek. Presentator Ruben Nicolai verklapte per ongeluk een van de goede antwoorden (huis van bewaring) en verdween even beschaamd uit beeld.