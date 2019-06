Eén concurrent minder voor Arnhem in strijd om Songfestival

ARNHEM - Arnhem is met nog zeven andere steden in de race voor de organisatie van het Songfestival 2020. Leeuwarden is de eerste stad die zich heeft teruggetrokken als kandidaat. Dat laat de gemeente weten.

Het plafond van de beoogde locatie – het WTC Expo in de stad – is te laag voor het internationale evenement. Volgens Leeuwarden is het niet realistisch om dit op korte termijn aan te passen.

,,We wisten al vanaf het begin dat de hoogte van het WTC Expo mogelijk een bottleneck zou zijn’’, zegt de Leeuwardse wethouder Sjoerd Feitsma van Cultuur. ,,Maar de kans om een Eurovisie Songfestival naar je stad te halen laat je niet zomaar aan je voorbij gaan. Daarom hebben we ons vol overtuiging kandidaat gesteld.’’

Al voordat de NPO op 12 juni zijn programma van eisen aan de kandidaat-steden stuurde is onderzocht of het dak op tijd voor het Eurovisie Songfestival kon worden verhoogd. Dat bleek afgelopen weekend uiteindelijk niet realistisch. ,,Jammer natuurlijk’’, zegt Feitsma. ,,Vooral omdat de hoogte van de zaal eigenlijk de enige vereiste is waaraan we niet kunnen voldoen. We hadden er het volste vertrouwen in dat we de organisatie verder aankonden.’’