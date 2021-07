'Een hetze tegen Kaag, omdat het een vrouw is? Bullshit. Dit deugt niet van de VPRO’

Autogordel-gate (D66 versus VPRO) wordt natuurlijk uitgebreid besproken en Ranking the Stars wordt ‘gerankt’ op de houdbaarheidsdatum. In de kantlijn wordt een streepje gezet bij het nieuwe programma van Frank Dane en wordt de vraag beantwoord of Geer & Goor het licht nog eens gaan zien als werkschuw sterren-duo.



Ook is er nog meer nieuws uit het kamp van The Voice. Jody Pijper is namelijk in de race om coach te worden in de nieuwe serie van The Voice Senior.



Luisteren dus! Naar de laatste AD Media Podcast voor de zomerstop, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.