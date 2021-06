‘Een Huis Vol’-familie Jelies uit Tollebeek verwelkomt negende kind

‘Rijk gezegend met dit wonder’

‘Gisteravond zijn we thuisgekomen met onze kleine flinke meid en we geniet volop nu. We zijn zo erg dankbaar en voelen ons zo erg rijk gezegend met dit prachtige wonder. We willen hier wel heel veel over vertellen, maar straks met de nieuwe uitzendingen van Een Huis Vol zullen jullie veel te zien krijgen’, schrijven de trotse ouders op Facebook.



Met de bekendmaking van de zwangerschap in januari van dit jaar, was nog niet duidelijk of het gezin opnieuw te zien zou zijn in een nieuwe reeks van Een Huis Vol bij KRO- NCRV. Vorige week werd bekend dat het gezin uit Tollebeek ook in de nieuwe afleveringen, die vanaf 16 augustus twee weken lang worden uitgezonden, te zien is.



Het meisje is vernoemd naar de zus van Janneke en diens man.