Een Huis Vol: Johan ‘the legend’ Jelies en zijn gezin schitteren in nieuw seizoen

Het tien-koppige gezin Jelies uit Tollebeek werd in 2019 landelijk bekend door hun deelname aan Een Huis Vol . Het smaakte naar meer. In het nieuwe seizoen van het KRO-NCRV-programma is weer het reilen en zeilen bij de Jeliesjes te zien. Na vorig jaar was er deze zomer ook nog een speciale quarantaine-editie.

Fans aan de deur

In eigen dorp kent iedereen het gezin allang. Bij het boodschappen doen op Urk merken vader Johan en moeder Janneke dat mensen hen net iets persoonlijker benaderen sinds de verschijning op tv. Ze krijgen vaker een vriendelijk knikje of een schouderklopje.



Johan komt voor zijn werk als klusjesman door het hele land. „Grappig genoeg herkennen mensen me vaak aan m’n stem! ‘Hee, ben jij niet Johan Jelies van tv’?”



De familie krijgt ook fans aan de deur, die graag op de foto willen met Janneke of Johan. „Geen probleem, we wisten waar we aan begonnen en iedereen is vriendelijk”, zegt Janneke. Johan: „Belde er laatst een jongedame aan die een selfie met mij wilde omdat ze me ‘een legend’ vond, haha! Dat zijn toch leuke dingen? Ik heb nog een tijdje naast m’n schoenen gelopen na die opmerking.”



Janneke Jelies deelt op Facebook en Instagram vaak updates over haar gezinsleven