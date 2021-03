Een iconische tv-hond is er sinds maandagavond niet meer

Hij was dan misschien geen Lassie of Commissaris Rex, maar toch. Er is maandagavond een iconische tv-hond ingeslapen: Bommel Meiland, de bulldog die het grommen, happen en bijten van Franse loodgieters en postbodes tot kunst had verheven. En die daardoor een even essentiële pijler was onder het kijkcijfersucces van de bijzondere familie als ‘wijnen, wijnen, wijnen’ en ‘wat goooeed’.