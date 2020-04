Een kwartiertje Bert van Leeuwen geeft je weer 24 uur energie

Stel dat we een tijdscapsule samenstellen met tv-programma’s die over 50 jaar een eerlijk beeld geven van deze coronacrisis. Wat zouden we daar dan in moeten stoppen, behalve de geijkte journaalbeelden van persconferenties, volle stranden en lege straten? Frontberichten natuurlijk, de verhalen uit de eerste hand van het stug ploeterende zorgpersoneel. Een compilatie van alle Ab Osterhaus en Diederik Gommers-momenten. En vooruit, het coronalied, hebben onze achter- of achterachterkleinkinderen ook iets om zich over te verbazen.