Een mens zou bijna depressief worden door het gebrek aan originaliteit en creativiteit op tv

Interview Roger Taylor: Geen nummer 1 meer in de Top 2000? Welke boef heeft dat op zijn geweten?

29 september Queen-drummer Roger Taylor heeft met The Outsider voor het eerst in acht jaar weer een soloalbum gemaakt. Ondertussen werkt hij ook aan nieuwe muziek met Queen, met Adam Lambert als zanger. ,,Zo lang we kunnen spelen, blijven we het doen.’’