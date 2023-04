Een nachtje logeren in de bed and breakfast van de Meilandjes? Dit ben je kwijt

Wie spontaan een nachtje wil verblijven in de nieuwe bed and breakfast Code Rosé van de Meilandjes, zal geduld moeten hebben. Het pension zit in de maanden mei, juni en juli al flink vol. En dat terwijl het boekingssysteem maandag pas is geopend.

Toekomstige gasten moeten voorlopig reserveren zonder ook maar enig beeld te hebben van hoe de kamers eruit komen te zien. De Meilandjes zijn namelijk nog ‘volop aan het verbouwen om Code Rosé, dat wordt omschreven als ‘self-service boutique hotel’, waanzinnig mooi te maken’. Dat schrijven ze op de website van de bed and breakfast in Noordwijk. Om die reden zijn er dus nog geen sfeerbeelden van het pension of de kamers te zien.

Reserveren kan echter wel. Dochter Maxime Meiland kondigde maandag op Instagram aan dat het reserveringssysteem geopend is. Een schot in de roos, want in nog geen 24 uur tijd zijn er al flink wat reserveringen voor de maanden mei, juni en juli.

De familie Meiland biedt in totaal acht verschillende kamers aan, waarvan de prijzen variëren. Het minimale verblijf is twee nachten. Wil je bijvoorbeeld van 29 mei tot 31 mei verblijven in kamer 1 van de bed and breakfast, dan ben je 370 euro kwijt voor twee nachten. Dat is dan wel inclusief ontbijt, geserveerd door Martien, Erica, Maxime of Montana. Gemiddeld betalen gasten zo’n 200 euro per nacht.

Andere aanpak

De familie runde eerder al een bed and breakfast in Frankrijk, Chateau Marillaux. ,,We gaan het heel anders aanpakken’’, zei Erica in december tegen deze site. ,,We gaan niet meer het avondeten doen, echt alleen ontbijt. En alles regelen, de reserveringen, de administratie. Het is gewoon Zimmer mit Frühstück. Daarom willen we ook het woord pension, dat klinkt een beetje kneuterig.’’

Als de zaak eenmaal draait, gaan de familieleden qua werk ‘rouleren’. ,,Ik ga bijvoorbeeld drie ochtenden doen, Maxime twee, Erica twee en Montana één’’, vertelde Martien. ,,Montana heeft natuurlijk de winkel, dus die is sowieso druk.’’

