Een nieuw gevalletje kijkersbedrog, maar ik miste de piemels niet

Ja hoor, na de sof van Gordons trouwshow waren we er wéér ingetuind met zijn allen. Want de acht bekende mannen (van Simon Keizer tot Peter Faber) die al weken stoer riepen dat ze zich voor het goede doel piemelnaakt zouden presenteren aan tv-kijkend Nederland, deden dat op het laatste moment toch niet. De camera’s en het licht van For One Night Only: He-le-maal naakt stonden zodanig afgesteld dat je als kijker precies niks zag, behalve de joelende vrouwen in de zaal, onder wie Linda de Mol zelf, die wél de full monty kregen.



Wie van mij een tirade verwacht over het kijkersbedrog - wees gerust. Ik lag er niet van wakker. Dat bungelende ding is naar mijn bescheiden mening niet het mooiste onderdeel van een mannenlichaam. En ik snap de beslissing wel, de heren zouden tot in lengte van dagen, én zelfs nog daarna, in elk programma met de beelden geconfronteerd blijven.