‘Een serie over Pim Fortuyn? Goed idee!’

Finale Op zoek naar Maria nadert: ‘Voelt als zwemmen zonder bandjes’

14:30 De spanning stijgt en de zenuwen nemen toe: zondag wordt bekend wie Maria in The Sound of Music gaat spelen. Natascha, Nandi en Tessa staan in de finale van de talentenjacht Op zoek naar Maria en zijn, in tegenstelling tot de vorige afleveringen, volledig afhankelijk van de stemmen van televisiekijkend Nederland. ,,Het voelt een beetje als zwemmen zonder bandjes, met piranha’s in het water.”