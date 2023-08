Één ster voor The Meg 2: tandeloze haaienfilm is niet imbeciel genoeg

recensieAls je de Britse actieheld Jason Statham het per waterscooter laat opnemen tegen een prehistorische haai van flatgebouw-formaat, zorg dan op z’n minst dat de zelfbewuste ongein er vanaf druipt. Het nogal tandeloze The Meg 2: The Trench is niet imbeciel genoeg.

Even voor wie de eerste The Meg (2018) gemist heeft. Dat is ten eerste geen must (überhaupt niet, maar ook niet om de plot van het vervolg te kunnen volgen) en ten tweede: de titel is een afkorting van megalodon, een vermeend uitgestorven haai uit de geologische krijtperiode. Zo’n roofdier voor een film tot leven wekken, doe je alleen om het naar hartenlust te zien kauwen op badgasten. Het resultaat was helaas te serieus van toon om te kunnen uitgroeien tot een cultklassieker.

Toch kochten genoeg mensen een bioscoopkaartje om een vervolg groen licht te geven. Tijd dus voor een herkansing. De makers van The Meg 2 bladerden door wat encyclopedieën om te zien welke hongerige beesten ze nog meer uit de dood konden oproepen. Er is ditmaal niet alleen een hele school ‘megs’ actief, ze worden vergezeld door uit de kluiten gewassen zeeslangen, octopussen en hagedissen (die zowel zwemmend als op het land slachtoffers maken).

Jason Statham (The Transporter, Fast & Furious) keert terug als reddingsduiker Jonas Taylor die nu als een soort eco-James Bond illegale vissers opspoort en (wel zo leuk voor ons kijkers) tot moes mept. Als hij de wetenschappers van een oceanografisch instituut begeleidt naar de kilometers diepe Marianentrog, ontdekken ze niet alleen meer agressieve zeebewoners, maar ook een onderwaterfabriek waar milieuplunderaars zich schuilhouden. In het dunne verhaaltje dienen ze gelukkig vooral als voer voor het prehistorisch gespuis.

De expeditie beslaat zeker een uur en een kwartier van de film en is slaapverwekkend in zijn gebrek aan spanning. Pas in de slotakte barst de ongein los. De actie verplaatst zich dan naar een Aziatisch eilandje vol toeristen die soms met waterfiets en al in de muil van deze kolossale monsters belanden. Dat de geloofwaardigheid kopje onder gaat en iedereen zich gedraagt als een idioot, is geen probleem. Dit is ten slotte een B-film en geen Saving Private Ryan.

Jammer alleen dat er constant op de rem wordt getrapt. Waarschijnlijk om ook een jonger publiek te trekken, vloeit er zelden een druppeltje bloed en houden de karakters zich qua taalgebruik opvallend in (het woordje ‘fuck’, is hier opvallend taboe). Hoe zelfbewust imbeciel het ook is, The Meg 2 blijft daardoor een suffe en ook wat humorloze bedoening met bovendien spuuglelijke computertrucages. Amusante rommel maken is ook een kunst, zo blijkt maar weer.

Regie: Ben Wheatley. Hoofdrollen: Jason Statham, Cliff Curtis, Wu Jing en Shuya Sophia Cai

