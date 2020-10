Eén van duurste Nederlandse films ooit met kerst in de bioscoop

De oorlogsfilm De Slag om de Schelde , met een budget van 14,5 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties aller tijden, verschijnt op 17 december in de bioscoop. Vanwege de coronacrisis is de première al diverse keren uitgesteld. Het is de bedoeling dat het epos op minstens 250 filmdoeken te zien zal zijn.

De Slag om de Schelde vertelt een nauwelijks bekend verhaal uit 1944, toen in Zeeland tienduizenden Duitsers en geallieerden op Walcheren met elkaar vochten. De slag ging om de Westerschelde, de toegangsweg tot Antwerpen, waar de havens van strategisch belang waren. In Zeeland vielen ook veel burgerslachtoffers.



Om een jong publiek te bereiken, draait het verhaal om drie jonge personages: een gestrande Engelse piloot, een medewerkster op het stadhuis van Vlissingen als secretaresse van de Duitsgezinde burgemeester en een jonge NSB’er die met de Duitsers meevocht. De rollen worden respectievelijk gespeeld door Jamie Flatters (Avatar), Susan Radder (bekend uit Keizersvrouwen) en Gijs Blom (The Letter to the King). Ook Tom Felton, bekend van de Harry Potter-films, speelt een rol. De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr. die in Hollywood de horrorfilm The Thing maakte.

Ramp

Met de release van de film in de kerstvakantie hoopt producent Alain de Levita het publiek te bedienen dat het naar alle waarschijnlijkheid zonder grote premières uit Hollywood moet stellen. ,,Bijna alle blockbusters zijn door Hollywood naar volgend jaar verschoven. Voor de bioscoopbranche is dat een ramp, want er moeten in die periode toch grote publieksfilms draaien. Wij zouden aanvankelijk tegelijk uitgaan met de nieuwe James Bond, eerst in november en later in april volgend jaar. Met deze verschuiving naar december ontlopen wij No time to die.’’



De grootste concurrent rond de Kerst is op dit moment Wonder Woman 1984, maar veel ingewijden verwachten dat Warner Bros deze productie ook doorschuift naar volgend jaar. Volgens De Levita zijn de bioscoopeigenaren enthousiast over de verschuiving van De Slag om de Schelde. ,,We hebben de film enkele dagen vertoond en de verwachtingen zijn hooggespannen. Met Tenet is gebleken dat publieksfilms, ondanks alle beperkingen in de bioscoop, toch hoge bezoekcijfers kunnen halen.’’



