EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker stapt over naar RTL

Netflix­reeks Dahmer heeft beste seriede­buut ooit op streaming­dienst

De gloednieuwe Netflixreeks Dahmer - monster: the Jeffrey Dahmer story is een recordaantal keer gestreamd in de eerste week. De reeks werd in de vijf dagen na de release al 196,2 miljoen uur bekeken. Onder meer IndieWire schrijft dat er nooit eerder zo veel mensen keken naar een compleet nieuwe serie in de premièreweek.

28 september