‘Eenzame’ Annabel-zanger Hans de Booij duikt op in First dates: ‘Binnenkort spreken Irma en ik af’

update/met videoHij was een onverwachte gast in de Valentijnsuitzending van tv-programma First dates . Zanger Hans de Booij (64), die in de jaren 80 bekend werd met zijn nummer Annabel, had in het tv-restaurant een klik met Irma. Een tweede date zit in de planning, vertelt hij aan deze site.

Hans de Booij gelooft na twee pijnlijke scheidingen eigenlijk niet meer zo in de liefde, maar als de zanger door een vriend opgegeven wordt voor First dates hoeft hij niet lang na te denken. Sinds De Booij vorig jaar elf dagen met corona in het ziekenhuis gelegen heeft en daar ‘het beest in de bek gekeken heeft’, zegt hij steeds vaker ‘ja’ tegen dingen. Gelukkig maar voor kinderverpleegkundige Irma (62) want zij mocht op date met de zanger - die ze overigens een ‘aantrekkelijke man’ vond.

De klik was er, al ging het wel een beetje stroef. Sinds de opnames zo'n drie weken geleden appen Hans en Irma met elkaar en hebben ze elkaar een keer gebeld. ,,Binnenkort maken we weer een afspraak”, zegt De Booij tegen deze site. Of het wat gaat worden, dat weet hij nog niet. ,,Je kunt maar beter geen verwachtingen hebben, speculeren heeft geen zin. Dat je een partner via zo’n programma ontmoet is een lot uit de loterij, maar dat weet ik nog niet. Deze avond was in ieder geval leuk.”

Volledig scherm Hans de Booij. © NPO 3

Overigens is Irma zich tijdens de eerste date niet helemaal bewust van de carrière van de zanger, maar als de Booij nuchter vertelt dat hij vroeger een aantal hitjes had, valt het kwartje. ,,Hoe ging het ook alweer?’’, begint ze, waarna ze zachtjes begint te zingen. ,,Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel.’’ Als Irma vervolgens trots vertelt dat ze ook van muziekmaken houdt en sinds kort op ukeleleles zit, lijkt het ijs gebroken. ,,Spelen jullie ook Nederlandse liedjes? Dan kun je ook een keer Annabel proberen’’, grapt De Booij.

Eenzaamheid

Toch is er ook tijd voor een serieus gesprek, als De Booij vertelt over het werk waar hij nu mee bezig is. Hij schrijft liedjes over eenzaamheid. ,,Ik zat bij een vriend op Malta voor drie maanden, ik heb daar een enorme eenzaamheidsaanval gekregen. Ik ben toen allemaal dingen over dat gevoel gaan schrijven.’’

Als Irma vervolgens vraagt of De Booij zichzelf eenzaam noemt besluit hij nog meer van zichzelf te delen. ,,Ik ben het vijfde kind van mijn moeder, maar toen ik geboren werd was ik enig kind. De vier anderen waren al dood.’’ Zijn broer overleed op 3,5-jarige leeftijd, de andere kinderen zijn doodgeboren. De zanger is dus alleen opgegroeid. ,,Vanuit die eenzaamheid ga je vanzelf liedjes schrijven,’’ grapt hij.

Aan het eind van de avond laten de twee weten graag op een tweede date met elkaar te willen - zonder camera’s. Irma is nog lang niet uitgekletst met Hans. ,,Ik wil nog wel meer horen, over hoe het allemaal zit met jou.’’ Die afspraak komt dus binnenkort: woensdagochtend hebben Hans en Irma nog contact met elkaar gehad. De Booij heeft veel leuke reacties gekregen op de uitzending. ,,Mensen zeggen aardige en lieve dingen, het is ook een positieve show.”

Het is overigens niet de eerste keer dat de artiest weer op nationale tv opduikt. In november blies hij het panel van het RTL 4-programma Secret Duets omver als zogenoemde ‘mystery guest’.

Volledig scherm Hans de Booij met zijn date Irma. © NPO 3

