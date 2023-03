Eerbetoon in de maak voor Golden Earring: duizend fans treden op als afscheidsconcert

De Haagse rockband Golden Earring heeft door de spierziekte van gitarist George Kooymans nooit een afscheidsconcert kunnen geven. Dat is erg jammer, vindt documentairemaker Yaël Vinckx. Daarom nam ze het initiatief voor een afscheidsconcert voor de band, waarbij zo’n duizend amateurmuzikanten in Ahoy Earring-songs zullen spelen.

Vinckx doet via Stichting ALS een oproep aan Earring-minnende amateurmuzikanten. ,,Stel je voor, circa duizend mensen spelen live een aantal Earring-songs op een monumentale locatie, in aanwezigheid van duizenden fans. Doel is om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de Stichting ALS Nederland op te halen.” Die stichting werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de dodelijke zenuw- en spierziekte.

Vinckx, documentairemaker en actief in het bandjescircuit, kwam op het idee na het zien van de documentaire We are the thousand, waarin vijf Italiaanse vrienden duizend muzikanten het lied Learn to fly van de Foo Fighters laten spelen in de hoop die band naar hun dorp te halen. Dat lukt. ,,Ik was zo ontroerd door de verbindende kracht van muziek”, zegt Vinckx. ,,Toen het nieuws kwam dat de Earring moest stoppen om de ziekte van George, kwam ik op dit idee. Ik ben meteen gaan rondbellen, ook met de Earring-leden, en die vonden het een erg sympathiek initiatief.”

Het concert staat gepland voor woensdag 18 oktober in Ahoy in Rotterdam, zo’n vier jaar nadat de rockband daar zelf zijn laatste concert ooit gaf. De duizend amateurs vormen de hoofdact en de organisatie mikt als voorprogramma op een aantal bekende artiesten die óf een band hebben met de Earring of met de ziekte ALS. Op de tribunes is plek voor zevenduizend mensen.

Documentaire

Vijf van de deelnemende amateurmuzikanten zullen in aanloop naar het optreden gevolgd worden voor een documentaire: De Earring & ik. Plan is om hun verhaal, samen met het concert, rond kerst uit te zenden op de NPO. In de docu wordt het verhaal van de fans verteld, gerelateerd aan de Earring door een liedje, een concert of een dierbare herinnering. Er wordt ook stilgestaan bij Kooymans en zijn ziekte. De ziekte, die zo’n anderhalf jaar geleden bij hem werd geconstateerd, laat diepe sporen na in zijn leven, vertelde hij vorige week nog aan deze site. ,,De spieren gaan achteruit, je wordt gewoon een beetje invalide. Dat gaat sneller dan ik dacht en dat is shit. Ik moet er maar mee dealen.”

Voor het concert worden bassisten en drummers, zangers en gitaristen gezocht – jong of oud, ervaren of niet. ‘De muziek telt. Je kunt je binnenkort hiervoor aanmelden. Dit doe je door een homevideo in te sturen waarop je (een deel van) de song Radar love speelt of zingt’, schrijft de organisatie. Vinckx: ,,De Earring heeft zo'n grote invloed op de muziek. Iedereen heeft er wel iets mee, van 8- tot 80-jarigen.”

