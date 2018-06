Eerbetoon voor Corrie van Gorp in Oude Luxor

Video Nederland­se scholieren 'wereldbe­roemd' dankzij foto op Facebook Michael Jackson

16:02 Hengelose scholieren hebben een schouderklopje gekregen van de erven van Michael Jackson en zijn zo in één klap wereldberoemd. Een foto van hun dansspektakel 'Thrill the World' is vorige week geplaatst op de officiële webpagina én Facebookpagina van de legendarische King of Pop, waardoor bijna 74 miljoen mensen het hebben kunnen zien.