Eerste aflevering Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk trekt 811.000 kijkers

Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Hiermee heeft Van Nieuwkerk minder kijkers getrokken dan The Voice Senior, dat tegelijkertijd op RTL4 te zien was. Naar de ‘blind auditions’ van de liedjeswedstrijden keken vrijdagavond 978.000 mensen. Ook het spelprogramma 2 voor 12 trok meer kijkers dan Chansons! Hier keken vrijdag 908.000 mensen naar, goed voor een vijfde plek in de kijklijst.