Eerste drie gasten nieuwe reeks College Tour bekend

VIDEO Banksy bevestigt ‘spraycati­on’: kunstenaar zit achter mysterieu­ze reeks graffiti­wer­ken aan Britse kust

14 augustus De Britse graffitikunstenaar Banksy heeft op Instagram bevestigd de maker te zijn van een serie kunstwerken die de laatste weken zijn gemaakt in steden langs de Britse Noordzeekust. Kenners dachten al dat ze de hand van de mysterieuze meester erin hadden herkend. In een video van ruim 3 minuten is nu te zien hoe Banksy in een camper van plek naar plek rijdt en meerdere kunstwerken maakt.