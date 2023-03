Eerste goochelaar die op Las Vegas Strip optrad (100) overleden

Gloria Dea, de eerste goochelaar die ooit optrad op de beroemde Strip in Las Vegas, is overleden. Ze stierf zaterdag in een hospice in de Amerikaanse gokstad op 100-jarige leeftijd, meldt Fox News .

Naast haar carrière in Las Vegas, was Dea ook actief als actrice. Zo speelde ze onder meer in de film King of the Congo, met Buster Crabbe aan haar zijde.

Dea was 19 jaar toen ze in het El Rancho in Las Vegas optrad. Dit was het eerste hotel op de iconische Strip, waar later ook bekende sterren als Eartha Kitt optraden. Volgens Dea was er in die tijd nog maar weinig te zien van het huidige Vegas. ,,Er was toen eigenlijk nog geen Strip. We hadden alleen de Last Frontier en El Rancho, ze waren pas net begonnen met de bouw van het Flamingo-hotel”, zei de goochelaar vorig jaar tegen de krant Review-Journal, bij festiviteiten rond haar 100ste verjaardag.

De goochelaar was naar verluidt enig kind en heeft geen directe familie meer. Haar echtgenoot Sam Anzalone overleed in januari vorig jaar. Op een later moment wordt een herdenkingsdienst voor Dea gehouden.

