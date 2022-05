Eerste hit van U2 werd 40 jaar geleden geboren in dit zaaltje: ‘Zo trots als een aap’

’t Heem in Hattem is nog springlevend. Niet als evenementenhal, maar je kunt er wel bowlen of wokken. De jongste jeugd kan zich uitleven bij speelparadijs Ballorig. Waar ooit een enthousiaste menigte, doordrenkt van bier en zweet, stond te zingen en springen, rennen nu gillende peuters rond.



Niets herinnert er nog aan het wilde popverleden van de hal, die in de jaren 80 een podium bood aan internationale acts als Level 42 en Fisher Z, maar ook aan Nederlandse topbands als The Nits of Doe Maar. Het succesvolle tv-programma Op Volle Toeren werd vaak in ’t Heem opgenomen.