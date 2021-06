Eerste homovaders in Amerikaanse Sesamstraat

Kevin Hart onderschat­te impact van vreemdgaan op zijn kinderen

21 juni Kevin Hart heeft onderschat wat de impact van zijn slippertje met model Montia Sabbag in 2017 zou zijn op zijn kinderen. In een aflevering van de Facebook-serie Red Table Talk vertelde de komiek openlijk aan Will Smith hoe moeilijk hij het vond het er met zijn dochter Heaven over te hebben.