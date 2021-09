Eerste kindje op komst voor Eva Simons

Veel laat Simons niet kwijt over de gezinsuitbreiding. Wanneer de kleine spruit wordt verwacht blijft onduidelijk en ook over het geslacht laat de zangeres vooralsnog niets los. Duidelijk is wel dat ze dolgelukkig is met het babynieuws.



Simons sprak zich eerder al uit over haar wens om ooit kinderen te krijgen. Ze stelde toen dat ze haar biologische klok voelde tikken, maar liet ook weten het best eng te vinden om haar carrière te combineren met de opvoeding van een kleintje.



Simons heeft sinds 2019 een relatie met Sebastiaan Zwarts. Daarvoor ging ze kortstondig met producer Boaz van de Beatz. In 2016 maakte Simons bekend na een huwelijk van twee jaar te gaan scheiden van dj Sidney Samson.