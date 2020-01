Eerste Nederlandse Netflix-productie is een serie met internationale allure

Bondig Geen ruzie om vrouwen en geld bij Broeder­lief­de

14:41 Ze begonnen als vijf pubers met een passie voor rappen, maar staan inmiddels op elk populair festival in Nederland. Ondertussen kent zowel jong als oud de rapformatie Broederliefde. De vijf heren praten in een nieuwe aflevering van Bondig openhartig over hun succes, vriendschap en de toekomst. ,,Of het nou geluk is of verdiend, dat dwing je af.”