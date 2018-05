Eerste reacties op Solo: A Star Wars Story gematigd positief

De meest getwitterde kreet: je moet vooral even wennen aan de nieuwe Han Solo-acteur Alden Ehrenreich (bekend van Hail Ceasar!). Het karakter uit de Star Wars-reeks werd voorheen altijd gespeeld door Harrison Ford, maar déze film concentreert zich op Solo's jonge jaren. Toch is Ehrenreich 'charmant genoeg', aldus de critici.



De productie van de film kende verschillende problemen. Zo werd afgelopen voorjaar regisseursduo Christopher Miller en Phil Lord (The Lego Movie) ontslagen en vervangen door Ron Howard, en doken geruchten op dat productiehuis Lucasfilm niet tevreden is over de acteerprestaties van hoofdrolspeler Alden Ehrenreich.



De schade lijkt alleszins mee te vallen. ,,Ehrenreich doet me denken aan een Jack Nicholson als hij zou zijn gecast in de oorspronkelijke Star Wars'', oordeelt Entertainment Weekly. ,,Brutaal, snel nerveus en met een groter hart dan hij zelf doorheeft.''