Eerste RTL-klus Leonie ter Braak: Blow up

In Blow up strijden ballonartiesten in een afvalrace tegen elkaar om het meest originele kunstwerk te vervaardigen. Deelnemers moesten vorig jaar bijvoorbeeld in de halve finale in veertien uur een jurk maken van ballonnen met een bijpassende diadeem. Ter inspiratie droeg presentatrice Chantal Janzen een jurk die ze ook aan had op het Eurovisie Songfestival, maar nu van ballonnen. Winnaar was Denise die vorige zomer met 25.000 euro naar huis ging. De voorbereidingen voor de tweede reeks zijn inmiddels begonnen.