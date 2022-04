Eerste seizoen Nederlandse Celebrity Apprentice binnenkort te zien op Videoland

In Celebrity Apprentice gaan tien bekende Nederlanders de strijd aan om te laten zien dat zij de beste zakenman of -vrouw zijn. Het programmaformat komt uit Amerika, wat weer een afgeleide is van The Apprentice. In dit programma, wat 14 seizoenen lang door Donald Trump werd gepresenteerd, streden de deelnemers voor een baan binnen het imperium van Trump. In de Celebrity-variant gaan de deelnemers niet voor een baan, maar proberen de bekende Nederlanders door middel van opdrachten zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel naar keuze.