Eerste tv-programma Sylvie Meis is regelrechte flop

Lubach bij Seth Meyers: ‘Janine dumpte mij op dak Rockefel­ler’

11:38 Arjen Lubach (39) heeft in Amerika een enerverende avond achter de rug. De presentator was te gast in Late Night van talkshowhost Seth Meyers, die erg gecharmeerd van Lubach is. De Nederlander sprak onder meer over het feit dat hij het niet altijd leuk vindt op straat herkend te worden en hoe zijn relatie met Janine Abbring eindigde.