Eerste Vogue-cover voor dochter Cindy Crawford (16)

Kaia is in de wolken met haar cover, zo laat ze op Instagram weten: ,,Ik geloof dat ik droom! Dank je wel Vogue Paris en iedereen die heeft meegewerkt aan deze cover...ik ben het gelukkigste meisje op aarde! Niets dan liefde voor jullie allemaal!''



Moeder Cindy was destijds 20 jaar toen ze voor het eerst alleen de cover van Vogue sierde. Maar de loopbaan van 'Crawford Junior' verloopt nu al zeer voorspoedig. In september werd Kaia voor bijna alle grote merken geboekt tijdens de modeweken van New York en Parijs. Zo liep de tiener onder meer voor de modehuizen Alexander Wang, Marc Jacobs en Chanel en was ze samen met haar moeder Cindy te zien in de show van Versace in Milaan.



Kaia heeft inmiddels ook een aantal lucratieve deals op haar naam staan. Zo is ze onder meer het gezicht van Omega en is de dochter van Cindy te zien in campagnes van Calvin Klein en Marc Jacobs.