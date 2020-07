Eerste Zomergasten trapt af met 378.000 kijkers

Op primetime waren de meeste kijkers voor RTL 4. De spelshow Een Tegen 50 trok 1,2 miljoen kijkers en Love is in the Air was goed voor 973.000 kijkers. NPO 1 had met de Great British Bake Off het best bekeken alternatief in handen (849.000), gevolgd door Mr. Frank Visser doet Uitspraak op SBS6 (739.000).