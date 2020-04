Efteling biedt excuses aan voor samenwerking met StukTV: ‘We hebben ervan geleerd’

StukTV is een platform waarin drie presentatoren opdrachten uitvoeren die door kijkers worden voorgedragen. Voor de opdracht in de Efteling, verkleedden de presentatoren zich als vervelende mascottes. En dat hebben bezoekers van het park geweten.



Het trio verplaatste kinderwagens, gooide sjaals in bomen en pakte petten af. ThemeTalk, de website waarop veel over themaparken en pretparken wordt besproken, vroeg via Twitter aan de Efteling of zij überhaupt trots waren op de samenwerking.