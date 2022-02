Einde ruzie over tv-gids: Staat betaalt De Telegraaf 4,25 miljoen

Schaatser Koen Verweij laat haar live op radio afknippen voor goede doel

Koen Verweij gaat na de Olympische Winterspelen in Beijing zijn haar afknippen voor het goede doel. Dat doet de schaatser in samenwerking met Radio 538-dj’s Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Verweij was vanochtend te gast in de ochtendshow, waar het idee ontstond om zijn blonde lokken te doneren aan Stichting Haarwensen, die haarwerken maakt voor kinderen die (tijdelijk) kaal zijn.

3 februari