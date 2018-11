'Einde vechtscheiding Brangelina in zicht'

the wife Femme fatale Glenn Close nu in rol volgzame vrouw

10:00 Hoewel zij zes keer genomineerd is voor een Oscar, won Glenn Close (Fatal Attraction, Albert Nobbs) nooit een Academy Award. Dat is een negatief record. Met haar titelrol in The Wife hoopt zij op een nieuwe kans. ,,Ik ben absoluut niet verbitterd.’’