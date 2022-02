Elizabeth 70 jaar op Britse troon: ‘Werkt keihard, maar liet als moeder steken vallen’

De laatste koningin. Zo heet het pas uitgekomen boek van de Vlaamse koningshuisdeskundige Jo de Poorter (55). Hij geeft een inkijk in het leven van de beroemdste royal ter wereld aan de hand van de mensen die van belang zijn in haar leven. De Poorter werkte 2 jaar aan het bijna vijfhonderd pagina’s tellende boekwerk. ,,Waarom deze titel? Omdat ik ervan overtuigd ben dat een koningin van dit formaat niet meer wordt geboren. Elizabeth is met haar 95 jaar een van de langst regerende vorsten. Van ooit het machtigste koninkrijk ter wereld. Dat belang komt nooit meer terug. Daarnaast zal het nog eeuwen duren voordat er in het Verenigd Koninkrijk weer een vrouw de troon kan bestijgen, want alle opvolgers zijn mannen.’’