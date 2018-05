Elizabeth komt in Schotland bij van bruiloft

Elizabeth is niet alleen in Schotland. Haar jongste zoon prins Edward en diens dochter, de veertienjarige lady Louise, zijn zeker bij haar. Zij vergezelden de vorstin zondag naar de Crathie Kirk. Elizabeths 96-jarige echtgenoot prins Philip ging niet mee, maar is volgens Daily Mail ook op Balmoral Castle.



Philip was vorige week zaterdag wel van de partij in St George's Chapel, waar Harry en Meghan trouwden. De prins onderging vorige maand een heupoperatie, maar was op tijd hersteld voor het huwelijk. Naar verluidt werkte Philip keihard aan zijn herstel omdat hij vastberaden was zijn kleinzoon te zien trouwen. Volgens geruchten zat de prins toch niet helemaal lekker in de kapel van Windsor Castle, hij zou een gebroken rib over hebben gehouden aan een val in de badkamer.



Hoe lang Elizabeth in Schotland blijft, is niet bekend. Volgens Daily Mail gaat het om niet meer dan 'een paar dagen'. De 92-jarige koningin is op 9 juni zeker weer in Londen, dan wordt haar verjaardag officieel gevierd met een militaire parade, bekend als Trooping the Colour. Het is de eerstvolgende verplichting in haar openbare agenda.