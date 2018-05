Ellen en Naomi, de nieuwe Geer en Goor

interview Javier Bardem kruipt in huid Escobar: 'Hij is een vat vol tegenstel­lin­gen'

10:16 Oscarwinnaar Javier Bardem (No Country for Old Men) heeft al vaak bewezen dat hij heel goed verderfelijke mannen kan spelen. Vandaar dat hij jarenlang aasde op de rol van drugsbaron Pablo Escobar. ,,Hoe verwerpelijk hij ook is, Escobar is heerlijk om te spelen.''