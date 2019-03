Ellen Hoog bevallen van dochter Bowie

Ellen maakte in september bekend een kindje te verwachten. Hoogstwaarschijnlijk is de blondine dit weekend bevallen. De kersverse ouders zijn dolgelukkig met hun kleine meisje. ‘Verliefd, verliefd, verliefd', luiden de drie hashtags onder het berichtje. Te zien is hoe Ellen en Kevin met Bowie Mae in bed liggen, terwijl ze trots naar hun kleine spruit kijken.



De felicitaties voor Ellen en Kevin stromen inmiddels binnen. Het bericht kan in nog geen twintig minuten rekenen op 6000 likes en minstens 250 reacties. ‘Gefeliciteerd, wat een schatje!’, schrijven haar volgers onder meer.



Ellen en Kelvin zijn sinds 2013 samen. Twee jaar geleden pakten ze uit met een romantische bruiloft in het Italiaanse Toscane. De blondine is de beste vriendin van Naomi van As, eveneens voormalig tophockeyster, die ook zwanger is. Zij is onlangs moeder geworden van dochter Kae Robin.