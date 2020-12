Ellen Page gaat voortaan als Elliot door het leven

Podcast Bingewatchers ‘Jaren zestig setting werkt perfect in The Umbrella Academy’

7 augustus Het tweede seizoen van The Umbrella Academy is deze week de tip van de week in de podcast Bingewatchers. ‘Iets minder Ellen Page (bekend van de film Juno) en iets meer Aiden Gallagher (number Five) en Robert Sheehan (Klaus) doet de serie goed en maakt het tweede seizoen misschien zelfs beter dan het eerste.’