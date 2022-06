Ellen ten Damme gaat weer optreden na pauze wegens borstkanker

‘Dank jullie wel voor alle lieve kaarten en cadeaus, die hebben me enorm geholpen’, schrijft de zangeres. ‘Het gaat namelijk heel erg goed: het herstel is volgens plan verlopen, dus ik ben blij te kunnen aankondigen dat we, de band en ik, weer gaan optreden!!’



Het concert op De Parade in Den Haag gaat niet door, maar in Utrecht en Amsterdam zal Ten Damme wel te zien zijn. ‘Vanaf 22 juli zijn we weer van de partij. We staan te trappelen om het podium op te gaan.’ Vanaf half september gaat Ten Damme ook weer op tournee, met haar show Barock!.



De speeldata staan op haar website, de kaartverkoop is gestart.